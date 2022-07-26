Станислав Бочаров: «Тренировки у «Салавата» достаточно интенсивные, это очень хорошо. Все приближено к игре»

поделился мнением о календаре КХЛ.

– Какие ожидания от нового сезона, от новой команды?

– Команда новая, но со многими хоккеистами мы уже играли вместе, остальных знал заочно. Так что все хорошо, готовимся к сезону.

– Ваше мнение о календаре. В нем 68 матчей, из них шесть – с «Ак Барсом». Не слишком ли это много?

– Чем больше матчей, тем лучше. Всегда лучше играть, а не тренироваться.

– За свою карьеру в вы играли в восьми командах, но не так часто выступали в плей-офф. Некоторые считают, что это может стать проблемой…

– Это же люди так считают, а не я. У меня за плечами достаточно много игр. Думаю, все будет хорошо.

– Чем отличается тренировочный процесс у от работы с другими наставниками?

– Тренировки у нас достаточно интенсивные, это очень хорошо. Все приближено к игре, и за счет этого мы быстрее наберем форму, – сказал нападающий .