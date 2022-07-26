Станислав Бочаров: «Тренировки у «Салавата» достаточно интенсивные, это очень хорошо. Все приближено к игре»

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Станислав Бочаров поделился мнением о календаре КХЛ.

– Какие ожидания от нового сезона, от новой команды? 

– Команда новая, но со многими хоккеистами мы уже играли вместе, остальных знал заочно. Так что все хорошо, готовимся к сезону. 

– Ваше мнение о календаре. В нем 68 матчей, из них шесть – с «Ак Барсом». Не слишком ли это много? 

– Чем больше матчей, тем лучше. Всегда лучше играть, а не тренироваться. 

– За свою карьеру в КХЛ вы играли в восьми командах, но не так часто выступали в плей-офф. Некоторые считают, что это может стать проблемой… 

– Это же люди так считают, а не я. У меня за плечами достаточно много игр. Думаю, все будет хорошо. 

– Чем отличается тренировочный процесс у Виктора Козлова от работы с другими наставниками? 

– Тренировки у нас достаточно интенсивные, это очень хорошо. Все приближено к игре, и за счет этого мы быстрее наберем форму, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

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