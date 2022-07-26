Коледов о Радулове: «Хороший игрок, долго выступал за океаном. Посмотрим, чему там научился»

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Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился ожиданиями от нового сезона.

«Думаю, не только мы, но и весь город, все люди ждут только одного, поэтому будем работать. Хорошие тренировки сейчас идут, подготовка хорошая. Посмотрим, что будет дальше.

Календарь? Первое, что могу сказать: у нас в сентябре дальневосточный выезд, впервые за долгое время в начале сезона. Будет интересно посмотреть, как он пройдет. Что касается большого количества игр с «Ак Барсом», посмотрим. У Казани хороший состав, будет интересно поиграть с ними.

Станет ли интереснее играть против «Ак Барса» и СКА, которые усилились сильными нападающими? Мы играли против этих хоккеистов не раз. Хорошие, опытные игроки, против них всегда приятно играть. Но молодежь, которая на подходе, более шустрая. С ними тоже по-своему интересно играть.

Тяжело летом в хоккей играть? Если бы у нас еще было лето. В Уфе оно хоть немного есть, а в других городах его нет.

Нет ли опасений от звездного состава «Ак Барса»? А у них нет опасений от такого состава, как у нас? Саша Радулов – хороший игрок, долгое время выступал за океаном. Посмотрим, чему он там научился», – сказал Коледов. 

 

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