«Салават» подписал экс-форварда «Сан-Хосе» Хмелевски на год. У него 8 передач в 19 играх сезона

объявил о договоренности с форвардом Сашей Хмелевски.

Уфимский клуб и 23-летний американец согласовали контракт на один сезон.

Последние два года Хмелевски выступал в системе .

В 19 матчах прошлого чемпионата он сделал 8 голевых передач.

Статистика в АХЛ: 122 игры, 88 (35+53) очков, показатель полезности – «минус 17», штрафное время – 77 минут.

Хмелевски – серебряный призер молодежного чемпионата мира (2019), бронзовый призер чемпионата мира (2021).

Он обладатель трофея Бобби Смита (лучший игрок года хоккейной лиги Онтарио в сезоне-2016/17), лучший бомбардир Мемориала Глинки (2016/17).