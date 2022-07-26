«Салават» подписал экс-форварда «Сан-Хосе» Хмелевски на год. У него 8 передач в 19 играх сезона

«Салават Юлаев» объявил о договоренности с форвардом Сашей Хмелевски.
Уфимский клуб и 23-летний американец согласовали контракт на один сезон.
Последние два года Хмелевски выступал в системе «Сан-Хосе».
В 19 матчах прошлого чемпионата НХЛ он сделал 8 голевых передач.
Статистика в АХЛ: 122 игры, 88 (35+53) очков, показатель полезности – «минус 17», штрафное время – 77 минут.
Хмелевски – серебряный призер молодежного чемпионата мира (2019), бронзовый призер чемпионата мира (2021).
Он обладатель трофея Бобби Смита (лучший игрок года хоккейной лиги Онтарио в сезоне-2016/17), лучший бомбардир Мемориала Глинки (2016/17).