Щитов об уходе Лямся из «Салавата»: «Это даже к лучшему. Надеюсь, дадут поработать российским специалистам»

Никита Щитов прокомментировал уход Томи Лямся из «Салавата Юлаева».

– Какую оценку вы поставите Томи Лямся за время его работы в Уфе?

– Я думаю, что ему можно поставить «хорошо». Он старался, проявлял себя. Вызывает уважение то, что Лямся не бросил свою команду в плей-офф и остался там до конца. То, что он уезжает сейчас, – уже ничего не поделать, такова ситуация.

Это даже к лучшему. Надеюсь, дадут поработать нашим российским специалистам. Если, как говорят, будет , то это здорово. Он имеет отношение к уфимскому хоккею, играл в «Салавате Юлаеве» и выигрывал Кубок Гагарина.

Конечно, я бы хотел, чтобы главным тренером стал . Он добивался лучших результатов во главе команды в последние годы. Но, понятно, ему не доверят. Надеюсь, что Цулыгин тоже войдет в тренерский штаб.

Вообще в Уфе отличная вертикаль МХЛ-ВХЛ-КХЛ, и там реально воспитывать тренеров. Тем более что уфимская школа выпустила много достойных игроков. Я не понимаю, почему работает в «Автомобилисте», а не в «Салавате Юлаеве». Я считаю, что в Уфе должны, прежде всего, доверять своим.

– Также руководство клуба заявило, что легионеры, скорее всего, не вернутся в команду.

– Думаю, команда может существовать и без легионеров. Российские игроки в «Салавате Юлаеве» хорошего класса. Если их сохранить и привлечь ребят из , то будет крепкая команда, которая станет бороться за высокие места, будет конкурентоспособной, – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева».