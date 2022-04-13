Вайсфельд о том, что Козлов зарекомендовал себя мягким человеком: «Это может быть проблемой. Как говорил Тарасов, тренер должен «уметь резать мясо»

Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, что может возглавить «Салават».

Сегодня стало известно об уходе с поста главного тренера клуба. Ранее сообщалось, что его преемником может стать Козлов.

«Я бы пока предостерег от скоропалительных выводов. Даже хотя бы потому, что уфимский клуб еще не объявил о назначении. Но при этом замечу, логика в таком решении, если оно все же станет фактом, есть.

Какая? У «Салавата» присутствует очень хорошая группа молодых игроков, которые хорошо себя проявили в этом плей-офф. Тем самым, имеется костяк команды, и если оставить тренеров из этого сезона, то они по логике продолжат линию, им будет проще разобраться с имеющимися игроками.

Почему при двух помощниках – Козлове или Цулыгине, в инсайде всплыл именно Виктор? Наверное, у руководства есть какие-то соображения на этот счет.

Козлов зарекомендовал себя интеллигентным, в какой-то степени мягким человеком? Как ни странно, но это может быть проблемой, его минусом, потому что как говорил , тренер должен «уметь резать мясо». Не знаю, насколько Козлов освоил этот навык за время работы ассистентом.

При этом отмечу, что тренер он квалифицированный, с достаточно хорошим опытом работы, с этим трудно спорить. Но мы же не знаем, какая обстановка в клубе, какие задачи будут поставлены. Поэтому и ответить, справится Виктор или нет в случае назначения – просто невозможно», – сказал бывший генменеджер .

Гендиректор «Салавата» подтвердил, что клуб возглавит тренер из штаба Лямся: «На данном этапе это будет самым правильным решением»