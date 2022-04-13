Вайсфельд о том, что Козлов зарекомендовал себя мягким человеком: «Это может быть проблемой. Как говорил Тарасов, тренер должен «уметь резать мясо»

Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, что Виктор Козлов может возглавить «Салават».
Сегодня стало известно об уходе Томи Лямся с поста главного тренера клуба. Ранее сообщалось, что его преемником может стать Козлов.
«Я бы пока предостерег от скоропалительных выводов. Даже хотя бы потому, что уфимский клуб еще не объявил о назначении. Но при этом замечу, логика в таком решении, если оно все же станет фактом, есть.
Какая? У «Салавата» присутствует очень хорошая группа молодых игроков, которые хорошо себя проявили в этом плей-офф. Тем самым, имеется костяк команды, и если оставить тренеров из этого сезона, то они по логике продолжат линию, им будет проще разобраться с имеющимися игроками.
Почему при двух помощниках – Козлове или Цулыгине, в инсайде всплыл именно Виктор? Наверное, у руководства есть какие-то соображения на этот счет.
Козлов зарекомендовал себя интеллигентным, в какой-то степени мягким человеком? Как ни странно, но это может быть проблемой, его минусом, потому что как говорил Анатолий Тарасов, тренер должен «уметь резать мясо». Не знаю, насколько Козлов освоил этот навык за время работы ассистентом.
При этом отмечу, что тренер он квалифицированный, с достаточно хорошим опытом работы, с этим трудно спорить. Но мы же не знаем, какая обстановка в клубе, какие задачи будут поставлены. Поэтому и ответить, справится Виктор или нет в случае назначения – просто невозможно», – сказал бывший генменеджер «Салавата Юлаева».
Гендиректор «Салавата» подтвердил, что клуб возглавит тренер из штаба Лямся: «На данном этапе это будет самым правильным решением»