Гендиректор «Салавата» подтвердил, что клуб возглавит тренер из штаба Лямся: «На данном этапе это будет самым правильным решением»

Ринат Баширов подтвердил, что возглавит тренер из штаба .

Сегодня стало известно об уходе финна с поста главного тренера клуба.

«Мы можем об этом говорить. В каждом клубе разные порядки утверждения. В республике у нас есть определенный регламент и традиции.

Сразу объясню, почему мы не станем ничего менять. Мы рассматривали несколько кандидатур. Если бы нас не удовлетворяли результаты, то нужно было бы все менять. Я уже говорил, что Радий Хабиров зашел после серии с «Трактором» в раздевалку и сказал, что доволен командой.

Мы провели переговоры с оставшимися тренерами и увидели уверенность, что они сами смогут что-то привнести. На данном этапе это будет самым правильным решением.

Следующий год будет неопределенным. Лучше исходить из того, что год будет сложным для всех. Потому неправильно, что у штаба не будет всего инструментария для формирования команды», – приводит слова гендиректора «Салавата» «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что преемником Лямся станет . Он работает в штабе уфимского клуба с 2020 года.