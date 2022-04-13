Гендиректор «Салавата» подтвердил, что клуб возглавит тренер из штаба Лямся: «На данном этапе это будет самым правильным решением»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Томи Лямся Радий Хабиров Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов подтвердил, что «Салават Юлаев» возглавит тренер из штаба Томи Лямся.

Сегодня стало известно об уходе финна с поста главного тренера клуба. 

«Мы можем об этом говорить. В каждом клубе разные порядки утверждения. В республике у нас есть определенный регламент и традиции.

Сразу объясню, почему мы не станем ничего менять. Мы рассматривали несколько кандидатур. Если бы нас не удовлетворяли результаты, то нужно было бы все менять. Я уже говорил, что Радий Хабиров зашел после серии с «Трактором» в раздевалку и сказал, что доволен командой. 

Мы провели переговоры с оставшимися тренерами и увидели уверенность, что они сами смогут что-то привнести. На данном этапе это будет самым правильным решением.

Следующий год будет неопределенным. Лучше исходить из того, что год будет сложным для всех. Потому неправильно, что у штаба не будет всего инструментария для формирования команды», – приводит слова гендиректора «Салавата» «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что преемником Лямся станет Виктор Козлов. Он работает в штабе уфимского клуба с 2020 года.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные