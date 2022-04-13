Гендиректор «Салавата» подтвердил, что клуб возглавит тренер из штаба Лямся: «На данном этапе это будет самым правильным решением»

Ринат Баширов подтвердил, что «Салават Юлаев» возглавит тренер из штаба Томи Лямся.
Сегодня стало известно об уходе финна с поста главного тренера клуба.
«Мы можем об этом говорить. В каждом клубе разные порядки утверждения. В республике у нас есть определенный регламент и традиции.
Сразу объясню, почему мы не станем ничего менять. Мы рассматривали несколько кандидатур. Если бы нас не удовлетворяли результаты, то нужно было бы все менять. Я уже говорил, что Радий Хабиров зашел после серии с «Трактором» в раздевалку и сказал, что доволен командой.
Мы провели переговоры с оставшимися тренерами и увидели уверенность, что они сами смогут что-то привнести. На данном этапе это будет самым правильным решением.
Следующий год будет неопределенным. Лучше исходить из того, что год будет сложным для всех. Потому неправильно, что у штаба не будет всего инструментария для формирования команды», – приводит слова гендиректора «Салавата» «Бизнес Online».
Ранее сообщалось, что преемником Лямся станет Виктор Козлов. Он работает в штабе уфимского клуба с 2020 года.