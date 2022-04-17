Кожевников о Лямся: «Очень средний специалист, чем-то похожий на Захаркина. Удивило, что в Уфе пытались его сохранить»

невысоко оценил уровень экс-тренера «Салавата» .

– Кое-где у нас порой есть неограниченная вера в иностранцев и нетерпимое отношение к своим. Но как только наступают трудные времена, иностранцы разбегаются, и мы начинаем понимать, как ошиблись. Это, кстати, касается, не только хоккея, в чем сегодня и убеждаемся.

Возьмите, например, . Мы сделали чуть ли не героем финского тренера Томи Лямся, хотя он всего лишь не выбросил в помойку свой контракт и доработал его в плей-офф.

Да, я изменил свое отношение к Лямся, он заставил себя уважать. Но нужно понимать, что он – не Зинэтула Билялетдинов и не Вячеслав Быков, а очень средний специалист, чем-то похожий на .

Лямся был нужен Уфе до тех пор, пока результат там давала пятерка иностранцев. Как только они сбежали, необходимости в Лямся не было, ведь он не смог удержать даже соотечественников-финнов.

Поэтому, честно говоря, меня удивило, что в Уфе вроде бы пытались Лямся сохранить. Это не совсем логично.

– Кто, если не Лямся?

– Так там рядом с ним – легенды нашего хоккея, которые выиграли столько, сколько не выиграть и сотне Лямся. Например, Михаил Васильев, один из самых быстрых форвардов ЦСКА и сборной СССР 80-х годов. Или Виктор Козлов, умнейший диспетчер, который бил рекорды не только в НХЛ, но и в чемпионском «Салавате».

Ну о каком Лямся на фоне таких профессионалов речь? – задался вопросом двукратный олимпийский чемпион.