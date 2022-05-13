Давыдов о ЦСКА и Радулове: «Обида армейцев удивила. Это в наше время был клубный патриотизм, теперь все как в НХЛ»

Виталий Давыдов удивлен тому, что ЦСКА не смог расстаться с Радуловым без обид.

– Главный для вас вопрос трансферного рынка-2022?

– Для меня самое интересное, где окажется . Особенно после недавнего скандала с ЦСКА, который обиделся на своего игрока за то, что лет шесть назад он не подписал с армейцами новый контракт и уехал в . Честно говоря, меня эта обида армейцев удивила.

– Почему?

– Это только в наше время хоккеист был крепко привязан к одному клубу, существовал клубный патриотизм. Теперь времена другие, главное – контракт и его сумма. Все как в НХЛ.

Вообще с новыми поколениями игроков нужно аккуратно работать и находить общий язык, никого насильно удержать не получится. В московском «Динамо» девяностых годов за отъезд игрока в НХЛ каждый хоккеист нашей команды получал по тысяче долларов – серьезная по тем временам сумма. Это хорошо влияло на атмосферу в команде, позволяло сделать все отъезды контролируемыми. Странно, что с его возможностями не смог расстаться с Радуловым без обид.

– Что тогда порекомендуете форварду ?

– На мой взгляд, в нынешней ситуации самое интересное решение – вернуться в . В этом клубе много молодежи, но после отъезда легионеров позиция главной звезды как раз свободна. Плюс Уфу воглавил Виктор Козлов – капитан золотого «Салавата», которому возможности и характер Радулова хорошо известны, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.