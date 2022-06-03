Знарок дважды звонил Яшкину и предлагал перейти в «Ак Барс» («Матч ТВ»)

Олег Знарок дважды звонил Дмитрию Яшкину с предложением перейти в «Ак Барс».
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Такой же звонок делал бывший партнер Яшкина по звену в московском «Динамо» Вадим Шипачев.
Отмечается, что на тот момент у «Ак Барса» под потолком зарплат было место под одного звездного игрока. Однако Яшкин «протянул» с ответом, и «Ак Барс» подписал контракт с Александром Радуловым.
Сообщается, что на Яшкина также претендуют СКА, «Авангард», «Локомотив» и «Салават Юлаев». Права на игрока принадлежат «Динамо».
Ранее появилась информация о том, что Яшкин подписал контракт с «Ак Барсом».