СКА, «Салават» и «Металлург» также интересовались Радуловым. Игрок отказал им, контакты с «Ак Барсом» начались в феврале

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Три клуба КХЛ, помимо «Ак Барса», интересовались Александром Радуловым.

35-летний нападающий подписал контракт с «Ак Барсом» на два года. Об этом сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев.

Как сообщает «Бизнес Online», активно хоккеистом интересовались СКА, «Салават Юлаев» и «Металлург».

Все три клуба предлагали хоккеисту хорошие финансовые условия, но Радулов отказал другим клубам, так как у него уже был договор с «Ак Барсом».

Первые контакты «Ак Барса» и Радулова были еще в феврале – тогда игроку дали понять, что в Казани в нем заинтересованы.

Весной к этому разговору вернулись, когда для «Далласа» закончился сезон. Форвард дал принципиальное согласие на переход. Более детально все условия контракта обсудили в Москве во время очной встречи. Среди прочего, Радулова интересовали бытовые условия в столице Татарстана.

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