Виктор Козлов о финале Кубка Стэнли: «Хет-трик Василевского станет победой всего хоккея Башкортостана»

в финале Кубка Стэнли будет болеть за хет-трик Андрея Василевского.

«Тампа» в решающей серии плей-офф НХЛ с «Колорадо».

– Кто ваш фаворит финала?

– Скорее всего будет очень ровная серия. Не удивлюсь, если повторится финал Кубка Гагарина между «Магниткой» и ЦСКА, когда команды ушли в седьмой матч.

– За кого будете болеть?

– Как и многие в Башкортостане, за команду нашего клубного воспитанника Андрея Василевского. Успех сделает ее уникальной династией.

При всем уважении к предыдущим династиям – например, «Монреалю» и «Айлендерс» – свои хет-трики они сделали в компактной лиге из шести команд или максимум из пары десятков. А сегодня в – за тридцать клубов, конкуренция сумасшедшая. И нам предстоит оценить возможную новую династию в совсем другом масштабе.

Что касается Василевского, то его хет-трик станет победой всего хоккея Башкортостана. Надеюсь, что он второй год подряд завоюет и трофей самого ценного игрока плей-офф. Это будет очень крутой российский дубль! – сказал главный тренер .