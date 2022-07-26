Давыдов о Яшкине в СКА: «Сильный ход. Прохоркину, Воробьеву и Моисееву нужно внимательно изучать творчество Шипачева»

Виталий Давыдов высказался о переходе форварда в СКА.

– Переживаете, что родной клуб [«Динамо»] потерял лучшего снайпера позапрошлого сезона?

– Сегодня в КХЛ мастеров – раз-два и обчелся, поэтому для нас Яшкин – это потеря. Но, откровенно говоря, был к ней готов.

Год назад при Шипачеве Яшкин был команде просто необходим, и я изначально говорил, что его отъезд в НХЛ не выгоден ни игроку, ни клубу. Но теперь «Динамо» меняется: Шипачев уже в Казани, ставка делается на молодежь и хоккеистов среднего звена. Не уверен, что в нынешней команде все качества Яшкина были бы востребованы.

Поэтому логика в действиях руководства «Динамо» есть. Насколько понимаю, за игрока получены хорошие деньги, при строительстве новой команды они, мягко говоря, не помешают.

– Для вас сюрприз, что Яшкин оказался именно в СКА?

– По логике, на нашего снайпера претендовали и СКА. С одной стороны, интерес Казани понятен, связка Шипачев – Яшкин – большая и проверенная сила. С другой, у «Ак Барса» звезд и так много, даже с нынешним составом у Знарка, подозреваю, возникнут проблемы с управлением.

СКА в последние годы доказывает, что этому клубу по силам провернуть любой обмен. Яшкин – это сильный ход.

– Теперь СКА – фаворит Запада?

– Посмотрим. У Питера очень талантливая команда, но пока слишком молодая. Яшкин с его мощью был ей очень нужен.

Теперь молодым центрфорвардам СКА Прохоркину, Воробьеву и Моисееву нужно внимательно изучать творчество Шипачева, брать с него пример. Не каждому такой талант дан.

– Яшкин – зависимый снайпер?

– Спорный вопрос. Меня в Дмитрий всегда удивлял. Вроде бы и катания особого нет, и бросок обычный, а голы коллекционирует один за другим. Здесь подправит или проткнет, там заковыряет или продавит, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.