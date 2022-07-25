Антипов о переходе Яшкина в СКА: «Компенсация наверняка приличная. «Динамо» может пустить этот доход на развитие молодых игроков, контракты»

Владимир Антипов поделился мыслями о переходе Дмитрия Яшкина в СКА.

– Сколько угодно можно рассуждать на тему перехода Яшкина в СКА, но я думаю, что в этой истории все стороны остались в плюсе. Питерский клуб, это не секрет, проявлял большой интерес к форварду.

«Динамо», видимо, как следует взвесило все за и против по переходу Яшкина, потому сама сделка и состоялась.

– Можно и возразить: московский клуб потерял качественного игрока.

– Здесь сыграло роль то, что сошлись интересы всех сторон. Компенсация за переход форварда наверняка довольно приличная. «Динамо» может пустить этот доход и на контракты новых игроков, и на развитие молодых хоккеистов. Отмечу, что позиция столичного клуба здесь верна и логична, – сказал пятикратный чемпион России.

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