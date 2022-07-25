Сергей Гимаев-младший: «Яшкин – усиление для СКА и украшение для КХЛ. Отличное приобретение»

Сергей Гимаев-младший прокомментировал переход в .

– Яшкин, конечно, это усиление для СКА и украшение для КХЛ. Все прекрасно помнят его по выступлению за московское , он становился лучшим снайпером КХЛ. Плюс Яшкин здорово выглядит в силовой борьбе. Однозначно, это отличное приобретение.

Но надо учитывать, что он забивал голы и набирал очки, играя в одном звене с . Поэтому вопрос, смогут ли в Петербурге подобрать ему такого же центра, который сможет отдать ему столько же результативных передач.

– В НХЛ Яшкин провел неудачный сезон, была травма…

– Травма действительно была серьезной, поэтому посмотрим, как он восстановился после нее. В НХЛ он неудачно начал чемпионат, а потом случилась эта травма, из-за которой пришлось пропустить почти весь сезон. В «Динамо» у Яшкина было много игрового времени, он выходил на лед с великолепными партнерами, а за океаном все прошлось начинать с нуля и исполнять несвойственную себе роль, – сказал бывший защитник клубов .