Прошкин о Яшкине: «Хорошо, что в КХЛ вернулся заметный и мастеровитый игрок. Это плюс для лиги»

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Виталий Прошкин прокомментировал переход Дмитрия Яшкина в СКА.

– Здесь все просто: клубы – «Динамо» и СКА – смогли договориться, а сам хоккеист был не против подписать новый контракт в КХЛ. Это нормальная ситуация. Получается, все остались довольны.

– По информации СМИ, «Динамо» получило ощутимую компенсацию за нападающего.

– Так и должно быть, это логично, – стороны закрыли все финансовые вопросы. Благодаря этому и переход состоялся. В «Динамо» решили, что это самое оптимальное решение.

Прошлый сезон, надо признать, у Дмитрия получился скомканным по разным причинам. В СКА были заинтересованы в услугах форварда. Московский клуб получил хорошие деньги, что в нынешнее время весьма немаловажно.

В любом случае, хорошо, что в КХЛ вернулся заметный и мастеровитый игрок, это плюс для лиги, – сказал двукратный чемпион мира.

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