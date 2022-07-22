СКА взял 44 хоккеиста на сбор в Новогорск. Прохоркин присоединится к команде позже из-за травмы

44 хоккеиста примут участие в тренировочном сборе СКА в Новогорске.
Игроки питерского клуба завершили прохождение углубленного медицинского осмотра и отправились на первый сбор в рамках подготовки к сезону КХЛ.
Команда будет тренироваться в Новогорске до 2 августа, после чего отправится на предсезонный турнир Sochi Hockey Open.
Вратари: Сергей Иванов, Дмитрий Николаев, Александр Самонов, Максим Сидоров.
Защитники: Степан Анисимов, Алекс Грант, Григорий Грязнов, Никита Камалов, Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Иван Мищенко, Игорь Ожиганов, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Даниил Пыленков, Роман Рукавишников, Никита Седов, Никита Смирнов, Георгий Солянников, Степан Фальковский.
Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Михаил Воробьев, Эмиль Галимов, Максим Грошев, Дамир Жафяров, Валентин Зыков, Матвей Кабуш, Евгений Кетов, Никита Комаров, Максим Кровяков, Павел Кукштель, Матвей Мичков, Данила Моисеев, Алексей Ожгихин, Федор Свечков, Кирилл Танков, Артем Федоров, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов, Владислав Цицюра, Никита Чибриков, Артем Швец-Роговой.
Нападающий Николай Прохоркин восстанавливается после травмы и присоединится к команде позже.