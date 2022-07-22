СКА взял 44 хоккеиста на сбор в Новогорск. Прохоркин присоединится к команде позже из-за травмы

44 хоккеиста примут участие в тренировочном сборе в Новогорске.

Игроки питерского клуба завершили прохождение углубленного медицинского осмотра и отправились на первый сбор в рамках подготовки к сезону .

Команда будет тренироваться в Новогорске до 2 августа, после чего отправится на предсезонный турнир Sochi Hockey Open.

Вратари: Сергей Иванов, , , Максим Сидоров.

Защитники: Степан Анисимов, , Григорий Грязнов, , , , , , , , , , Никита Седов, Никита Смирнов, , .

Нападающие: , Дмитрий Бучельников, Александр Волков, , , Максим Грошев, , , Матвей Кабуш, , Никита Комаров, Максим Кровяков, Павел Кукштель, , Данила Моисеев, Алексей Ожгихин, Федор Свечков, Кирилл Танков, Артем Федоров, Марат Хайруллин, , Владислав Цицюра, , Артем Швец-Роговой.

Нападающий Николай Прохоркин восстанавливается после травмы и присоединится к команде позже.