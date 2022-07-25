Крикунов о Яшкине: «Думал, он будет с Шипачевым в «Ак Барсе». У них было идеальное сочетание»

прокомментировал переход в .

«Думаю, что в Питере Яшкин здорово сыграет. Конечно, с Шипачевым у них было идеальное сочетание, но и в СКА найдется центральный, который так же будет ему отдавать.

Яшкин проводит много силовых единоборств, постоянно атакует защитников, классно играет на пятаке – его оттуда не сдвинешь. Мы как-то посчитали – выяснилось, что он 90 процентов голов забил с чужого пятака. Яшкину туда отдавали на подправление, он забивал. Самое главное, что он не боится этой борьбы. Опять же, лигу Яшкин хорошо знает.

Честно говоря, я думал, что он будет в Казани с Шипачевым, но там взяли Радулова», – сказал бывший тренер «Динамо.