Слафковски и Немец пропустят МЧМ-2022. «Монреаль» и «Нью-Джерси» не отпустили игроков в сборную Словакии

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Юрай Слафковски и Шимон Немец не сыграют на МЧМ-2022 за сборную Словакии.

Слафковски был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ-2022 под 1-м номером, Немец был задрафтован «Нью-Джерси» под 2-м номером.

Игроки не были допущены на МЧМ своими клубами НХЛ.

Турнир также пропустят Филип Мешар, Самуэль Княжко, Мартин Хромяк и Марко Стаха.

МЧМ-2022 пройдет с 9 по 20 августа. Начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире был отменен из-за роста числа случаев заражений коронавирусом. Новый турнир начнется с нуля.

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