Юров – 23-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков, Пауэр – 1-й, Райт – 3-й, Слафковски – 10-й (The Athletic)

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил рейтинг наиболее перспективных полевых игроков.
В список вошли хоккеисты в возрасте до 23 лет, подписавшие контракт или задрафтованные клубом НХЛ.
Из россиян в топ-50 попал форвард Данила Юров.
1. з Оуэн Пауэр («Баффало»)
2. з Люк Хьюз («Нью-Джерси»)
3. н Шейн Райт («Сиэтл»)
4. з Шимон Немец («Нью-Джерси»)
5. н Логан Кули («Аризона»)
6. н Мэттью Бенирс («Сиэтл»)
7. н Кент Джонсон («Коламбус»)
8. н Коул Перфетти («Виннипег»)
9. н Мэттью Савой («Баффало»)
10. н Юрай Слафковски («Монреаль»)
...23. н Данила Юров («Миннесота»)