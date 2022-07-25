Юров – 23-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков, Пауэр – 1-й, Райт – 3-й, Слафковски – 10-й (The Athletic)

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Журналист The Athletic Скотт Уилер представил рейтинг наиболее перспективных полевых игроков.

В список вошли хоккеисты в возрасте до 23 лет, подписавшие контракт или задрафтованные клубом НХЛ.

Из россиян в топ-50 попал форвард Данила Юров.

1. з Оуэн Пауэр («Баффало»)

2. з Люк Хьюз («Нью-Джерси»)

3. н Шейн Райт («Сиэтл»)

4. з Шимон Немец («Нью-Джерси»)

5. н Логан Кули («Аризона»)

6. н Мэттью Бенирс («Сиэтл»)

7. н Кент Джонсон («Коламбус»)

8. н Коул Перфетти («Виннипег»)

9. н Мэттью Савой («Баффало»)

10. н Юрай Слафковски («Монреаль»)

...23. н Данила Юров («Миннесота»)

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