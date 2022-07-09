Генменеджер «Монреаля» о Слафковски: «Спросил: «Кто-то из родителей переехал с тобой в Финляндию?» Ответ – нет. Спрашиваю: «Как готовишь?» «На плите». Независимый парень»

Генеральному менеджеру понравилось, что сам готовит себе еду.

Канадский клуб выбрал словацкого нападающего под первым номером на драфте НХЛ-2022.

В 15 лет Слафковски переехал в Финляндию.

«Я спросил его, живет ли он в общежитии. Он ответил – нет.

Тогда я спросил: «Значит, кто-то из твоих родителей переехал с тобой?». Вновь ответ – нет. Я спросил: «Как ты готовишь?». Он ответил: «На плите».

Независимый парень. Он уверен в себе, но не высокомерен.

Считаем, что у этого парня не только есть настрой, который мы ищем. Мы оцениваем его текущую игру, какие у него есть природные способности и чего бы он мог достичь, если бы мы помогли ему в этом процессе», – сказал Кент Хьюз.