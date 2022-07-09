Генменеджер «Монреаля» о Слафковски: «Спросил: «Кто-то из родителей переехал с тобой в Финляндию?» Ответ – нет. Спрашиваю: «Как готовишь?» «На плите». Независимый парень»

Теги Монреаль НХЛ драфт НХЛ Кент Хьюз Юрай Слафковски Хоккей

Генеральному менеджеру «Монреаля» понравилось, что Юрай Слафковски сам готовит себе еду.

Канадский клуб выбрал словацкого нападающего под первым номером на драфте НХЛ-2022.

В 15 лет Слафковски переехал в Финляндию.

«Я спросил его, живет ли он в общежитии. Он ответил – нет. 

Тогда я спросил: «Значит, кто-то из твоих родителей переехал с тобой?». Вновь ответ – нет. Я спросил: «Как ты готовишь?». Он ответил: «На плите».

Независимый парень. Он уверен в себе, но не высокомерен.

Считаем, что у этого парня не только есть настрой, который мы ищем. Мы оцениваем его текущую игру, какие у него есть природные способности и чего бы он мог достичь, если бы мы помогли ему в этом процессе», – сказал Кент Хьюз.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные