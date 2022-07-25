«Спартак» возмущен переходом Индрашиса в «Швеннингер»: «Речь об уважении к российскому хоккею, рассчитываем на поддержку КХЛ и ФХР»

В «Спартаке» с возмущением отреагировали на переход Микса Индрашиса в «Швеннингер».

Сообщалось, что игрок сборной Латвии не расторг контракт с московским клубом и не выплатил компенсацию.

«ХК «Спартак» возмущен новостями о том, что Микс Индрашис, имея на руках действующий контракт с нашим клубом, заключил соглашение с другой европейской командой.

Напомним, что контракты КХЛ признаются ИИХФ. Поэтому вопрос между «Спартаком» и Индрашисом будет решаться в правовом поле.

Но отметим, что речь идет также об уважении ко всему российскому хоккею, поэтому рассчитываем на поддержку КХЛ и ФХР», – сообщили в пресс-службе красно-белых.

«Спартак» объявил о контракте с Индрашисом в конце июня. Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб. Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком»: «Клуб недоволен моим отказом играть в России, отсюда и такое поведение с их стороны».