Зарипов о том, почему не завершил карьеру: «На такой ноте не очень хочется заканчивать. В этом сезоне я не был удовлетворен всем»

рассказал, почему не стал завершать карьеру.

В августе 2021 года нападающий объявил о намерении завершить карьеру по итогам сезона-2021/22. 13 июля он продлил контракт с .

– Мы вас, конечно, поздравляем с продлением карьеры еще на сезон. Большинство болельщиков «Ак Барса» довольны, но вопрос такой: каково чувствовать себя человеком, который ввел в заблуждение болельщиков, в том числе президента Татарстана Рустама Минниханова?

– На самом деле получилось немножко неудобно, но я бы не говорил о заблуждении. Признаюсь, что не только от вас слышал подобный вопрос. Наверное, в жизни любого человека бывает, когда не насытился чем-то. Есть желание продолжить любимое дело. У нас есть герои, которые говорят «врун» и так далее. Это их мнение, они имеют на него право. Не хочу в это лезть и с ними как-то вступать в перепалку. У всех свое мнение, как и у меня.

Просто решил продолжить. Главный тренер «Ак Барса» «за», чтобы я еще год был в его команде, на льду с ребятами. Руководство клуба «за». Что еще надо? Я принял решение остаться, и у меня есть большое желание играть в хоккей. И многие ребята из команды звонили и поддерживали мое решение продлить карьеру!

– Пять – круглое число. Зачем вам еще один или дело скорее в том, что стыдно за провальный сезон и вылет в первом раунде? В чем вообще мотивация играть дальше?

– Мне непонятен один момент: у нас хоккей начался когда? С появления и Кубка Гагарина? «Ак Барс» ведь еще два раза выигрывал. Так что у «Ак Барса» шесть кубков плюс еще чемпионство 1998 года. А у меня шесть кубков.

Что касается, мотивации… Знаете, иногда бывает такое в жизни, все накопится и хочется многое изменить. Да, я перед прошлым сезоном всерьез думал закончить карьеру этой весной. Но закончить точно не на такой ноте.

В этом сезоне я не был удовлетворен всем: результатом команды, своим временем на льду, статистикой своей и клуба. И, конечно, вылетом «Ак Барса» в первом раунде. После моей карьеры, в которой было столько интересных побед, на такой ноте не очень хочется заканчивать, – сказал 41-летний нападающий «Ак Барса».