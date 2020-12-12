Зарипов закончит карьеру по завершении сезона

Нападающий объявил о намерении завершить карьеру по итогам сезона-2021/22.

«Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо, и мы с «Ак Барсом» смогли договориться.

Я пришел в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год стал победным.

Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждет долгий сезон. Благодарю руководство республики и «Татнефти» за внимание и поддержку – в команде это всегда видят и ценят», – сказал 40-летний хоккеист.

Форвард начал карьеру в «Мечеле», дебютировав в 1996 году. Проведя сезон-1998/99 в «Свифт Каррент Бронкос» в Западной хоккейной лиге (WHL), он вернулся в «Мечел», а в 2001 году перешел в «Ак Барс», за который выступал до 2013 года, после чего перебрался в «Магнитку». Отыграв четыре сезона в Магнитогорске, Зарипов вернулся в «Ак Барс».

Зарипов – 5-кратный обладатель Кубка Гагарина. Три раза он выиграл этот трофей с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018) и еще дважды – с «Металлургом» (2014, 2016).

За сборную России нападающий провел 49 матчей, набрав 51 очко (17+34). В составе национальной команды он добился трех побед на чемпионатах мира – в 2008, 2009 и 2014 годах.

Данис Зарипов – недооцененная легенда. Играл в двух великих тройках, но остался в тени Морозова и Мозякина