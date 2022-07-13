Зарипов и «Ак Барс» продлили контракт на год: «Приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань»

«Ак Барс» объявил о новом контракте с Данисом Зариповым.
Нападающий продолжит выступать за казанскую команду еще в течение одного года.
«Я планировал завершить карьеру на высокой ноте − с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть.
Невероятно рад остаться в родном клубе еще на один год. Для меня всегда было честью играть в цветах «Ак Барса», представлять Казань и Татарстан.
Благодарю клуб за сделанное предложение, а болельщиков − за постоянную поддержку. В новом сезоне мы приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань», – дал комментарии 41-летний хоккеист.
Сообщалось, что Зарипов заработает порядка 12-15 миллионов рублей за сезон.