Зарипов о Радулове: «Это человек с интересной хоккейной харизмой. Мы хорошие друзья»

считает человеком с интересной хоккейной харизмой.

– Помнится, Радулов всех бесил в Казани, когда попадал «Ак Барс» на «Салават Юлаев» в плей-офф. Обсуждали в команде – может быть, в шутку?

– Никого Радулов в «Ак Барсе» не бесил. Все прекрасно знали, какой у Сашки характер: как он заводится на льду, как отдается игре.

Это человек с интересной хоккейной харизмой. Я к нему очень хорошо отношусь. Мы хорошие друзья как на льду, так и в жизни. Во многом благодаря этому характеру Радулов и добился своих высот в хоккее, – сказал нападающий .