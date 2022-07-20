Олег Знарок: «С мышлением у Зарипова все в порядке, и руки у него золотые»

отметил, что у золотые руки.

– Есть какой-то план по использованию Зарипова в новом сезоне?

– Использовать как всех. Предоставлять ему дополнительный отдых? А чем он лучше других? Во-первых, он сам хочет играть. Конечно, если он подойдет и попросить дать ему отдохнуть, мы дадим. Но я уверен, что этого не произойдет.

Пока Данис играет с Галимовым и Тарасовым, решили поставить к нему двух молодых, бегающих. С мышлением у Зари все в порядке, и руки у него золотые, – сказал главный тренер .