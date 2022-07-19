Шестеркин о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки: «Верю, что у него все получится. Но помогать не буду»

Игорь Шестеркин верит, что Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.

На данный момент россиянин имеет на счету 780 голов в НХЛ. У Гретцки – 894.

– Главная новость последних дней – Малкин продлил контракт с «Питтсбургом». Не возникало мыслей о том, что было бы здорово, если бы он перешел в «Рейнджерс»?

– Конечно, было бы здорово. Но Евгений провел в «Питтсбурге» всю карьеру. Было бы правильней продолжать играть там.

– Другая российская легенда Александр Овечкин сможет обогнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ?

– Лично я верю, что у него все получится. Но помогать не буду, – сказал смеясь вратарь «Рейнджерс».