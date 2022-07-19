Шестеркин о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки: «Верю, что у него все получится. Но помогать не буду»

Теги Питтсбург Рейнджерс Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин верит, что Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.

На данный момент россиянин имеет на счету 780 голов в НХЛ. У Гретцки – 894. 

– Главная новость последних дней – Малкин продлил контракт с «Питтсбургом». Не возникало мыслей о том, что было бы здорово, если бы он перешел в «Рейнджерс»?

– Конечно, было бы здорово. Но Евгений провел в «Питтсбурге» всю карьеру. Было бы правильней продолжать играть там.

– Другая российская легенда Александр Овечкин сможет обогнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ?

– Лично я верю, что у него все получится. Но помогать не буду, – сказал смеясь вратарь «Рейнджерс».

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