Шестеркин о целях: «Кубок Стэнли и победа на Олимпиаде с участием всех сильнейших»

Игорь Шестеркин надеется, что на Олимпиаде-2026 смогут сыграть все лучшие игроки.
– Учитывая наличие у вас олимпийского золота, главная хоккейная цель – Кубок Стэнли?
– Кубок Стэнли и победа на Олимпиаде с участием всех сильнейших.
– Что почувствовали, когда узнали, что игроки из НХЛ не сыграют в Пекине?
– Конечно, это было очень обидно. Но что поделать, если в мире сложилась такая ситуация. Никогда не знаешь, что будет дальше. Будем надеяться, что на следующей Олимпиаде смогут сыграть все лучшие.
– Смотрели матчи олимпийского турнира?
– Видел только серию буллитов в игре со Швецией. В остальном смотреть не получалось из-за тренировок, – сказал вратарь «Рейнджерс».