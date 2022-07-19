Шестеркин о целях: «Кубок Стэнли и победа на Олимпиаде с участием всех сильнейших»

Теги Сборная России по хоккею Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ олимпийский хоккейный турнир Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин надеется, что на Олимпиаде-2026 смогут сыграть все лучшие игроки.

– Учитывая наличие у вас олимпийского золота, главная хоккейная цель – Кубок Стэнли?

Кубок Стэнли и победа на Олимпиаде с участием всех сильнейших.

– Что почувствовали, когда узнали, что игроки из НХЛ не сыграют в Пекине?

– Конечно, это было очень обидно. Но что поделать, если в мире сложилась такая ситуация. Никогда не знаешь, что будет дальше. Будем надеяться, что на следующей Олимпиаде смогут сыграть все лучшие.

– Смотрели матчи олимпийского турнира?

– Видел только серию буллитов в игре со Швецией. В остальном смотреть не получалось из-за тренировок, – сказал вратарь «Рейнджерс».

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