Юрий Новиков: «Когда в Нью-Йорке болельщики кричат в честь Шестеркина «Игорь! Игорь!», я слышу: «Путин! Россия!»

назвал политической ошибкой ситуацию с хоккеистом .

«Когда в Нью-Йорке болельщики кричат в честь Шестеркина «Игорь! Игорь!», то я слышу: «Путин! Россия!».

А то же самое могло быть в «Филадельфии», когда бы туда приехал Иван Федотов.

Поэтому то, что случилось с ним – это политическая ошибка. Но есть еще возможность ее исправить.

В такой тяжелой политической обстановке мы нанесли сильный удар по своим. Мы должны биться за вратаря, не должны дать Федотова в обиду», – заявил заслуженный тренер России.

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