Анвар Гатиятулин: «Рад, что «Трактор» подписал Бурдасова. Калинин останется капитаном, но Антон тоже будет одним из лидеров»

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Главный тренер «Трактора» высказался о начале предсезонной подготовки. 

«Настроение рабочее, все приступили к тренировкам. Ребята вернулись из отпуска в удовлетворительном состоянии. Первый цикл заканчивается, осталась функциональная работа на стадионе. Все по плану. В следующем цикле будет задача заложить фундамент на сезон. Будут ли у «Трактора» новые подписания? Селекция ведется постоянно, это же касается иностранных игроков.

Конечно, я рад, что «Трактор» подписал Антона Бурдасова, он опытный игрок. Капитаном останется Сергей Калинин, но Бурдасов тоже будет одним из лидеров. Они, а также еще несколько ребят, будут вести за собой на льду и поддерживать атмосферу в раздевалке», – сказал Анвар Гатиятулин

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