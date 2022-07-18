Анвар Гатиятулин: «Рад, что «Трактор» подписал Бурдасова. Калинин останется капитаном, но Антон тоже будет одним из лидеров»

Главный тренер высказался о начале предсезонной подготовки.

«Настроение рабочее, все приступили к тренировкам. Ребята вернулись из отпуска в удовлетворительном состоянии. Первый цикл заканчивается, осталась функциональная работа на стадионе. Все по плану. В следующем цикле будет задача заложить фундамент на сезон. Будут ли у «Трактора» новые подписания? Селекция ведется постоянно, это же касается иностранных игроков.

Конечно, я рад, что «Трактор» подписал , он опытный игрок. Капитаном останется , но Бурдасов тоже будет одним из лидеров. Они, а также еще несколько ребят, будут вести за собой на льду и поддерживать атмосферу в раздевалке», – сказал .