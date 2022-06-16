Гатиятулин о легионерах «Трактора»: «Во время плей-офф чувствовалось беспокойство, и это отражалось на игре»

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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин высказался по поводу иностранных членов команды.

– Как вы восприняли решение чешских легионеров команды Романа Вилла, Томаша Гики и Лукаша Седлака не продолжать карьеру в КХЛ?

– В конце февраля у ребят были опасения. Они не понимали, что происходит, говорили о давлении, которое оказывается на них самих и их семьи.

Но благодаря совместной работе тренерского штаба и руководства удалось убедить их остаться. Объяснили, что никакого давления здесь не будет. Все возникшие вопросы, в том числе и финансовые, для них были решены. Хотя во время плей-офф чувствовалось беспокойство, и это отражалось на их игре.

Когда сезон завершился, они заявили, что дальше будут смотреть по ситуации. Томаш Гика сразу сказал, что вряд ли вернется. Была вероятность возвращения Вилла и Седлака, но они все-таки решили играть в Чехии.

Могу сказать, что никаких проблем с легионерами в «Тракторе» не было, они профессионалы и хорошие люди. Сейчас ждем ответа от Лоуренса Пайлата, Теему Пулккинена и Ника Бэйлена.

– С ними в последнее время не общались?

– Со всеми на связи. Периодически списываемся или созваниваемся.

– Тренер вратарей Симо Вехвиляйнен останется в новом сезоне?

– Он попросил время, и мы ждем от него решения.

– В последние годы «Трактор» стал слишком зависим от иностранных игроков?

– Когда я вернулся, иностранцы уже были в команде и являлись лидерами. Потом усиления состава были точечными, исходя из возможностей. Из-за ситуации с легионерами теперь есть над чем подумать, в том числе как комплектовать команду дальше.

– Сейчас подписание новых легионеров «Трактор» рассматривает?

– Есть информация, что в КХЛ приедут североамериканские хоккеисты. Мы в этом плане торопиться не будем, потому что нам нужны легионеры, соответствующие уровню ушедших игроков. Будем ждать открытия североамериканского рынка, – сказал Гатиятулин.

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