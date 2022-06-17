Шалунов с зарплатой 90 млн рублей в год дороже всех в КХЛ, Радулов, Ткачев и Бурдасов делят 2-е место с 80 млн. В топ-12 только 1 легионер («СЭ»)

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА Локомотив СКА Трактор Автомобилист рейтинги Александр Радулов Антон Бурдасов КХЛ Максим Шалунов Вадим Шипачев Стефан Да Коста Алексей Марченко Николай Прохоркин Владимир Ткачев Михаил Григоренко Антон Слепышев Дамир Жафяров Владимир Ткачев 1995 Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Максим Шалунов возглавил список самых дорогих игроков КХЛ с зарплатой 90 млн рублей за год.

«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг зарплат хоккеистов лиги по состоянию на текущий момент. 

В нем указана базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 миллионов рублей, без учета бонусов и премий.

Зарплату в 25 млн рублей и более получают 160 хоккеистов. В прошлом сезоне планкой топ-150 были 35 млн рублей. При этом некоторые игроки еще не подписали новые контракты. 

Самый дорогой игрок лиги – форвард «Локомотива» Максим Шалунов (90 млн рублей). 

Второе место делят форварды Антон Бурдасов («Трактор»), Александр Радулов («Ак Барс») и Владимир Ткачев («Авангард») – по 80 млн. О подписании контрактов с Радуловым и Ткачевым клубами официально еще не объявлено. 

За ними идут 5 игроков с зарплатой 75 млн рублей – защитник Алексей Марченко («Локомотив»), форварды Стефан да Коста («Автомобилист»), Дамир Жафяров (СКА), Вадим Шипачев («Ак Барс»), Владимир Ткачев («Трактор»).  

Десятое место делят три форварда с 70 млн – Николай Прохоркин (СКА), Михаил Григоренко и Антон Слепышев (оба – ЦСКА). 

Таким образом, в топ-12 пока входит только один легионер – да Коста. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные