Шалунов с зарплатой 90 млн рублей в год дороже всех в КХЛ, Радулов, Ткачев и Бурдасов делят 2-е место с 80 млн. В топ-12 только 1 легионер («СЭ»)

Максим Шалунов возглавил список самых дорогих игроков КХЛ с зарплатой 90 млн рублей за год.

«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг зарплат хоккеистов лиги по состоянию на текущий момент.

В нем указана базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 миллионов рублей, без учета бонусов и премий.

Зарплату в 25 млн рублей и более получают 160 хоккеистов. В прошлом сезоне планкой топ-150 были 35 млн рублей. При этом некоторые игроки еще не подписали новые контракты.

Самый дорогой игрок лиги – форвард (90 млн рублей).

Второе место делят форварды («Трактор»), ( ) и Владимир Ткачев ( ) – по 80 млн. О подписании контрактов с Радуловым и Ткачевым клубами официально еще не объявлено.

За ними идут 5 игроков с зарплатой 75 млн рублей – защитник Алексей Марченко («Локомотив»), форварды Стефан да Коста ( ), Дамир Жафяров (СКА), («Ак Барс»), ( ).

Десятое место делят три форварда с 70 млн – (СКА), и (оба – ).

Таким образом, в топ-12 пока входит только один легионер – да Коста.