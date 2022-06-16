Гатиятулин о победе в Кубке Гагарина на 75-летие «Трактора»: «Мы готовы и хотим этого»

Анвар Гатиятулин считает, что «Трактору» по силам выиграть Кубок Гагарина.

– На закрытии сезона президент «Трактора», губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил: «Бронза – промежуточный результат, ваша цель – Кубок Гагарина». Вы тоже считаете, что бронзовые медали – не то, к чему команда стремится?

– Перед сезоном мы провели хорошую селекцию и были одними из претендентов на победу. Все в команде стремились к Кубку Гагарина и будут продолжать это делать. Отмечу всех: руководство, тренерский штаб, игроков, персонал. Мы вместе двигаемся в одном направлении.

– Следующий сезон будет юбилейным: «Трактору» исполнится 75 лет. Чувствуете, что уже пришло время побеждать?

– Побеждать в такой сезон вдвойне приятнее. Но юбилейный год или нет, не имеет значения. Каждый день мы в команде выполняем все от нас зависящее, чтобы двигаться к этой цели. Видим и чувствуем поддержку наших болельщиков и благодарны им. Мы готовы побеждать и хотим этого.

– Вы подписали новый контракт с «Трактором». Как проходили переговоры?

– От руководства поступило предложение продлить контракт еще на один сезон. Переговоры прошли быстро. С агентом обсудили детали и сразу подписали. Благодарю за доверие, – сказал главный тренер «Трактора».