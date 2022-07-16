Гусманов о зависимости «Трактора» от легионеров: «Такая ситуация сложилась во многих командах КХЛ. Сейчас у молодых игроков появится больше шансов»

прокомментировал зависимость от легионеров.

– На легионеров в «Тракторе» была большая нагрузка, они играли в команде огромную роль и приносили пользу. Потери серьезные, но не критичные.

Будем надеяться, что иностранцам смогут найти достойную замену. Если команде ставятся серьезные задачи, то для их достижения нужны исполнители.

– Самая большая потеря – это вратарь ?

– Как ни крути, вратарь – это больше чем полкоманды. Конечно, без него будет тяжело. Но и потери полевых игроков тоже серьезные, потому что они были важны для спецбригад.

«Трактору» нужен еще один вратарь. Хотя бы для конкуренции. Для таких задач необходимы два сильных голкипера.

– Вам не кажется, что «Трактор» в последние годы стал слишком зависим от иностранцев? И где свои молодые игроки?

– Такая ситуация сложилась не только в «Тракторе», но и во многих командах .

Иностранцев для того и берут, чтобы они решали судьбы матчей. Легионер и должен быть высокого класса.

Сейчас у своих молодых игроков появится больше шансов, но необходимы лидеры среди опытных игроков.

Большая надежда на , он должен стать локомотивом и вести команду вперед, – сказал бывший тренер челябинского клуба.