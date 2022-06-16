Гатиятулин про 1-4 с «Металлургом»: «Не скажу, что «Трактор» в чем-то уступал сопернику. В чем-то даже превосходил»

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Анвар Гатиятулин высказался о поражении «Трактора» от «Металлурга» в Кубке Гагарина.

Команды встречались в финале Восточной конференции КХЛ, и клуб из Магнитогорска победил 4-1.

– Два месяца прошло с момента окончания сезона для «Трактора». Спустя время сможете сказать, что получилось, а что – нет?

– Для начала хочу поблагодарить губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера и руководство клуба за внимание к команде на протяжении всего сезона и созданные условия. Были поставлены высокие задачи, и мы были одними из претендентов на победу в Кубке Гагарина.

Начиная с предсезонки все, что планировали, выполнялось, и мы хорошо провели регулярный чемпионат. Было время подготовиться к плей-офф и поработать над теми моментами, которые требовали корректировки.

Готовились не всей командой, так как Сергей Телегин и Владимир Ткачев находились в расположении олимпийской сборной России, а Роман Вилл, Лукаш Седлак, Томаш Гика – в сборной Чехии, но удалось подойти к плей-офф в хорошем состоянии.

Конечно, хотелось достичь большего. Все ребята старались, выкладывались, было желание победить. Бронзовые медали – достойный результат.

– В серии «Магнитка» была намного увереннее в своих силах. И победный гол в концовке решающего матча об этом говорит…

– Не сказал бы, что у какой-то команды было большое преимущество в серии. Игра шла в обе стороны, за исключением четвертого матча, когда мы крупно проиграли.

Понимали сильную сторону «Магнитки» – это атака. Однако на нас отразилась потеря ведущих игроков: из-за травм выбыли Седлак и Пулккинен, и в атаке не хватило реализации.

– Кто-то говорил, что «Трактору» не хватило гибкости в серии: изменений в игре, перемен в звеньях. Вы все равно старались гнуть свою линию?

– После каждого матча мы проводили анализ, и я не могу сказать, что мы в чем-то уступали сопернику. А в чем-то даже превосходили. Вызывает опасение, когда нет голевых моментов, а они у нас были. Не хватило именно реализации. Поэтому в глобальных переменах не было смысла.

– Вы видели, что журналисты писали про «антихоккей» от «Трактора»? Даже некоторые эксперты говорили о не самой зрелищной игре команды.

– Честно говоря, в плей-офф не было времени что-то читать. Но могу сказать, что как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф «Трактор» был одним из лидеров по заброшенным шайбам, – отметил главный тренер «Трактора».

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