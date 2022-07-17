Михаил Сергачев: «Я все еще совершаю ошибки – как и все. Разница между хорошим и великим игроком – в стабильности, и мне ее порой не хватает»

Защитник Михаил Сергачев прокомментировал продление контракта с «Тампой».

Новое соглашение рассчитано на 8 лет и начнет действовать с сезона-2023/24. Общая сумма сделки – 68 миллионов долларов.

«Я ощущаю большую ответственность и веру в меня. Когда в тебя верят тренеры и менеджеры, ты чувствуешь себя уверенно, чувствуешь, что способен сделать все необходимое. Они дают дополнительную мотивацию, мне уже хочется на тренировку.

Я все еще совершаю ошибки – все их совершают. Некоторые из них я могу исправить.

Разница между хорошими и великими игроками заключается в стабильности. Об этом всегда говорит мой отец. И именно этого мне порой не хватает.

Мне нужно продолжать работать и действовать более стабильно. На мне теперь огромная ответственность», – сказал Сергачев.

В новом контракте Сергачева с «Тампой» есть полный запрет на обмен – в первые 4 сезона. В следующие 4 – список из 16 команд