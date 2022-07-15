Михаил Сергачев: «Обожаю родной Нижнекамск, но пока не решил, приеду в этом году или нет»

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Михаил Сергачев еще не принял решение о приезде в Россию в этом году.

«Планы на межсезонье пока не строил. Хотел съездить на US Open, на финал, больше пока планов нет.

Хотелось бы приехать в Нижнекамск, обожаю свой родной город, хочу увидеть родных, но пока не принял решения, приеду в этом году или нет.

Начну тренироваться уже 30 июля. Я бы хотел отучиться на менеджмент в школе бизнеса.

Я уже отучился на бухгалтера, два года назад защитил диплом. Могу быть бухгалтером Никиты Кучерова. Пока на второе образование идти не собираюсь», – сказал 24-летний защитник «Тампы».

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