еще не принял решение о приезде в Россию в этом году.

«Планы на межсезонье пока не строил. Хотел съездить на US Open, на финал, больше пока планов нет.

Хотелось бы приехать в Нижнекамск, обожаю свой родной город, хочу увидеть родных, но пока не принял решения, приеду в этом году или нет.

Начну тренироваться уже 30 июля. Я бы хотел отучиться на менеджмент в школе бизнеса.

Я уже отучился на бухгалтера, два года назад защитил диплом. Могу быть бухгалтером . Пока на второе образование идти не собираюсь», – сказал 24-летний защитник .