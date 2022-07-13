В новом контракте Сергачева с «Тампой» есть полный запрет на обмен – в первые 4 сезона. В следующие 4 – список из 16 команд

Новый контракт с предусматривает полный запрет на обмен.

Ранее стало известно, что 24-летний российский защитник подписал соглашение с «Лайтнинг» на восемь лет, по которому его средняя зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год.

Опция полного запрета на перемещение прописана в соглашении в течение первых четырех сезонов.

В следующие четыре сезона трейд хоккеиста возможен, но при условии, что хоккеист должен предоставить список 16 команд для обмена.

Новый договор Сергачева на общую сумму 68 миллионов долларов начнет действовать через сезон – с чемпионата-2023/24.

Годро уходит из «Калгари», Жиру – в «Оттаве», Михеев – в «Ванкувере» на 4 года, Самсонов – в «Торонто». Онлайн рынка свободных агентов НХЛ