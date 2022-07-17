Генменеджер «Тампы» о Сергачеве: «Михаил только выходит на пик, в плей-офф он сильно прибавил. У него есть все нужные качества, таких парней тяжело найти»

Генеральный менеджер «Тампы» поделился мнением о .

«Думаю, защитникам нужно время для того, чтобы полностью реализовать потенциал. Мы видели это на примере . Он лучший защитник в мире, но не был таковым в 20, 21, 22 года.

И я думаю, что Сергачев сейчас только выходит на пик. Мне показалось, что он действительно сильно прибавил в последнем плей-офф, особенно в серии с «Колорадо». Он был по-настоящему хорош.

У него есть все необходимые качества. Ему только что исполнилось 24 года. Он может играть в большинстве, он большой, крепкий, умеет кататься. Таких парней тяжело найти. И очень приятно знать, что он будет в команде ближайшие девять сезонов», – сказал Брисбуа.

Сергачев продлил контракт с «Тампой» на 8 лет. Зарплата – 8,5 млн долларов в год