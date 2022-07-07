Сушинский о Рябыкине в «Авангарде»: «Он не будет первым уволенным тренером. Очень бы не хотелось, чтобы его вообще отправили в отставку»

порассуждал о том, какой клуб первым уволит главного тренера в новом сезоне.

«Чтобы сделать предположение, надо досконально погрузиться в тему, хотя бы изучить составы. Но так как до сезона еще далеко, я пока не обладаю такими знаниями – даже не назову всех главных тренеров команд, в курсе про Рябыкина, Знарка, Федорова, Ротенберга… Поэтому с полной уверенностью могу сейчас сказать только одно – первая отставка случится точно не в СКА.

Никто из тренеров не застрахован от отставки! Ну, хорошо, почти никто, если убрать за скобки СКА. Даже Знарка в Казани могут уволить первым, никто же не знает, как пойдет сезон.

Что же касается Рябыкина, то мне кажется, он не будет первым уволенным тренером. Более того, очень бы не хотелось, чтобы его вообще отправили в отставку. Хоть он и молодой тренер, но ведь какой-то кредит доверия к нему у клуба должен быть!

Поэтому, надеюсь, «Авангард» даст Дмитрию отработать сезон полностью, и при этом будет хороший результат. Благо, в последние недели омский клуб подписал несколько хороших игроков, в том числе иностранцев, особенно отмечу возвращение Корбана Найта. И теперь ситуация уже не такая грустная, как была месяц назад. Осталось только подписать сильного вратаря», – сказал бывший президент .