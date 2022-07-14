«Авангард» интересовался вратарями Галаком и Пикаром. У Кэлвина было хорошее предложение от клуба

«Авангард» проявлял интерес к двум иностранным голкиперами.
В сферу омского клуба входили 37-летний словак Ярослав Галак и 30-летний канадец Кэлвин Пикар.
13 июля Галак подписал однолетний контракт с «Рейнджерс», а Пикар принял решение продолжить карьеру в системе «Эдмонтона».
Об интересе к вратарям сообщил Михаил Зислис.
Журналист «Спорт-Экспресса» отметил, что у Галака не было никаких договоренностей с омским клубом – только один из вариантов в долгосрочном плане. Пикар, как отмечается, получил хорошее предложение от «ястребов».