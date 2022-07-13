Годро решил выйти на рынок свободных агентов. Он отказался от предложения «Калгари»

Джонни Годро выйдет на рынок свободных агентов, он отказался от предложения «Калгари».
Об этом сообщил генеральный менеджер канадского клуба Брэд Треливинг. Он сказал, что испытывает чувство разочарования.
Сообщалось, что «Флэймс» предлагали 28-летнему американцу контракт на 8 сезонов с зарплатой свыше 10 млн долларов в год.
Если бы он согласился, то стал бы самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории клуба.
По прошлому контракту его зарплата составляла 6,75 млн долларов в год.
В минувшем сезоне в активе Годро 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «+64» (лучший результат в лиге с 1987 года).
Кроме того, форвард первым в XXI веке набрал 90 (34+56) очков в равных составах.
Рынок свободных агентов откроется сегодня в 19:00 по московскому времени.