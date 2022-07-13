Годро решил выйти на рынок свободных агентов. Он отказался от предложения «Калгари»

выйдет на рынок свободных агентов, он отказался от предложения .

Об этом сообщил генеральный менеджер канадского клуба . Он сказал, что испытывает чувство разочарования.

Сообщалось, что «Флэймс» предлагали 28-летнему американцу контракт на 8 сезонов с зарплатой свыше 10 млн долларов в год.

Если бы он согласился, то стал бы самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории клуба.

По прошлому контракту его зарплата составляла 6,75 млн долларов в год.

В минувшем сезоне в активе Годро 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «+64» (лучший результат в лиге с 1987 года).

Кроме того, форвард первым в XXI веке набрал 90 (34+56) очков в равных составах.

Рынок свободных агентов откроется сегодня в 19:00 по московскому времени.