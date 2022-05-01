Годро завершил регулярный чемпионат НХЛ с полезностью «+64». Это лучший результат за 35 лет – после Гретцки

Теги рейтинги Калгари Уэйн Гретцки НХЛ Бобби Орр Джонни Годро Элиас Линдхольм Мэттью Ткачак Хоккей

Джонни Годро завершил сезон НХЛ с полезностью «+64», это лучший результат за 35 лет.

Форвард «Калгари» возглавил список лучших игроков по показателю полезности в регулярном чемпионате. 

Примечательно, что второе и третье места заняли его партнеры по команде – Элиас Линдхольм с «+61» и Мэттью Ткачак с «+57». 

Результат Годро стал лучшим за последние 35 лет. В сезоне-1986/87 показатель Уэйна Гретцки составил «+69». 

Рекорд принадлежит Бобби Орру – он завершил сезон-1970/71 с показателем «+124». Отметим, что официальная статистика по «плюс-минусу» ведется с сезона-1967/68.

Годро разделил 2-е место в гонке бомбардиров сезона, набрав 115 (40+75) очков в 82 матчах. 

Годро – 1-й игрок, набравший 90 очков в равных составах за сезон НХЛ в XXI веке

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