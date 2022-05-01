Годро завершил регулярный чемпионат НХЛ с полезностью «+64». Это лучший результат за 35 лет – после Гретцки

завершил сезон НХЛ с полезностью «+64», это лучший результат за 35 лет.

Форвард возглавил список лучших игроков по показателю полезности в регулярном чемпионате.

Примечательно, что второе и третье места заняли его партнеры по команде – с «+61» и с «+57».

Результат Годро стал лучшим за последние 35 лет. В сезоне-1986/87 показатель составил «+69».

Рекорд принадлежит Бобби Орру – он завершил сезон-1970/71 с показателем «+124». Отметим, что официальная статистика по «плюс-минусу» ведется с сезона-1967/68.

Годро разделил 2-е место в гонке бомбардиров сезона, набрав 115 (40+75) очков в 82 матчах.

Годро – 1-й игрок, набравший 90 очков в равных составах за сезон НХЛ в XXI веке