Годро – 1-й игрок, набравший 90 очков в равных составах за сезон НХЛ в XXI веке

– 1-й игрок с сезона-1995/96, набравший 90 очков в равных составах.

Нападающий «Калгари» набрал 2 (1+1) балла в матче с «Миннесотой» (2:3 ОТ).

В его активе 115 (40+75) очков в 81 матче, причем 90 (34+56) из них – в равных составах.

Годро стал первым игроком с сезона-1995/96, набравшим 90+ очков в равных составах. Тогда это удалось сделать (95).

Всего в истории он стал 14-м игроком, кому покорилось такое достижение. Рекордом владеет (147, 1981/82).

При этом у Годро 2-й показатель по проценту очков в равных составах по отношению к общему количеству (78,3%) среди этих игроков.

Он уступает только Кену Ходжу (88,6%), набравшему 93 очка в равных составах из 105 в сезоне-1970/71.

Годро – 3-й игрок «Калгари» с 40+ шайбами в сезоне. Это 2-й случай в НХЛ за последние 25 лет