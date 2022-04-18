Генменеджер «Калгари»: «Мы свернем горы, сделаем все возможное, чтобы сохранить Годро»

Генеральный менеджер «Калгари» любой ценой хочет сохранить форварда Джонни Годро.
«Мы хотим, чтобы он остался. Мы свернем горы, сделаем все возможное, чтобы сохранить Джонни.
По ходу сезона вы сами все видели. Это топ-игрок, и это видно не только по тому, что он делал с шайбой, но и по тому, что он делал без нее.
Джонни станет свободным агентом, и мы сделаем все, что вообще в наших силах, чтобы он остался с нами на долгие, долгие годы», – сказал Брэд Треливинг Hockey Night in Canada After Hours.
В текущем сезоне 28-летний форвард набрал 105 (36+69) очков за 75 матчей НХЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.