Генменеджер «Калгари»: «Мы свернем горы, сделаем все возможное, чтобы сохранить Годро»

Генеральный менеджер любой ценой хочет сохранить форварда .

«Мы хотим, чтобы он остался. Мы свернем горы, сделаем все возможное, чтобы сохранить Джонни.

По ходу сезона вы сами все видели. Это топ-игрок, и это видно не только по тому, что он делал с шайбой, но и по тому, что он делал без нее.

Джонни станет свободным агентом, и мы сделаем все, что вообще в наших силах, чтобы он остался с нами на долгие, долгие годы», – сказал Брэд Треливинг Hockey Night in Canada After Hours.

В текущем сезоне 28-летний форвард набрал 105 (36+69) очков за 75 матчей . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.