Годро интересен «Филадельфии», но клубу будет трудно вписать игрока в полоток зарплат

интересуется лучшим бомбардиром .

«Флайерс» проявляют интерес к нападающему «Калгари» , но в клубе не так много ясности относительно того, как вместить хоккеиста в свою платежную ведомость.

28-летний форвард 13 июля может выйти на рынок свободных агентов.

По истекающему контракту его кэпхит составляет 6,75 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в 82 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 14 (3+11) баллов в 12 играх.