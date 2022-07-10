Годро интересен «Филадельфии», но клубу будет трудно вписать игрока в полоток зарплат

«Филадельфия» интересуется лучшим бомбардиром «Калгари».
«Флайерс» проявляют интерес к нападающему «Калгари» Джонни Годро, но в клубе не так много ясности относительно того, как вместить хоккеиста в свою платежную ведомость.
28-летний форвард 13 июля может выйти на рынок свободных агентов.
По истекающему контракту его кэпхит составляет 6,75 миллиона долларов.
В прошедшем сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 14 (3+11) баллов в 12 играх.