Годро интересен «Филадельфии», но клубу будет трудно вписать игрока в полоток зарплат

Теги возможные переходы Филадельфия Калгари НХЛ Джонни Годро Хоккей

«Филадельфия» интересуется лучшим бомбардиром «Калгари».

«Флайерс» проявляют интерес к нападающему «Калгари» Джонни Годро, но в клубе не так много ясности относительно того, как вместить хоккеиста в свою платежную ведомость.

28-летний форвард 13 июля может выйти на рынок свободных агентов.

По истекающему контракту его кэпхит составляет 6,75 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 14 (3+11) баллов в 12 играх.

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