Генменеджер «Калгари» о Годро: «Желание заключить сделку является искренним с обеих сторон, думаю. Мы работаем над этим»

Генменеджер все еще надеется продлить контракт с .

28-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. По действующему контракту его зарплата составляет 6,75 млн долларов в год.

Сообщалось, что клуб предложил американцу контракт на 8 лет (максимальный срок) с кэпхитом около 9,5 миллиона долларов.

«Дедлайны подталкивают к принятию решений. Мы приближаемся к нему. Но я искренне считаю, что наши намерения искренние. Мы хотим, чтобы игрок подписал новый контракт, и он хочет остаться, я думаю. Но это важные решения, жизненные решения, не так ли?

Итак, он заслужил возможность выйти на рынок, если не подпишется с нами. Это то, что он должен учитывать. Для нас это просто попытка подписать нашего игрока, и, как я сказал, мы будем продолжать работать над этим.

Я думаю, что обе стороны сосредоточены на попытках заключить сделку, а это требует времени. Послушайте, Джонни – в самом деле хороший игрок, и к нему будет много внимания. Но я думаю, что желание заключить сделку является искренним с обеих сторон. Так что мы работаем над ней», – сказал .

В минувшем сезоне в активе Годро 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «+64» (лучший результат в лиге с 1987 года).

Кроме того, форвард первым в XXI веке набрал 90 (34+56) очков в равных составах.