Ротенберг о СКА: «У наших тренеров богатейший опыт в НХЛ и КХЛ, есть те, кто играл и тренировал на решающих стадиях Кубка Гагарина и Кубка Стэнли»

Роман Ротенберг пояснил изменения в штабе СКА.
«Работу по усилению команды и анализу прошедшего сезона мы начали буквально сразу после заключительной игры. Такая работа по усилению ведется в ежедневном режиме, это касается как игроков, так и тренеров.
Сейчас у нас собран сильный и сбалансированный коллектив, которому мы полностью доверяем. У наших тренеров богатейший опыт и в НХЛ, и в КХЛ, есть те, кто играл и тренировал на решающих стадиях как Кубка Гагарина, так и Кубка Стэнли – с приходом Сергея Зубова и Евгения Корешкова формирование тренерского штаба завершено.
Отдельно хочу поприветствовать многоуважаемого Владимира Владимировича Юрзинова, который в СКА будет работать советником. Не сомневаюсь, что его глубокие знания и опыт серьезно помогут нашей команде в новом сезоне», – сказал главный тренер петербургской команды.
Ранее стало известно, что клуб пополнят тренер Сергей Зубов, уже работавший в Санкт-Петербурге, а также Евгений Корешков. Владимир Юрзинов будет работать в штабе в роли советника главного тренера. Валерий Брагин продолжит деятельность в клубе на должности консультанта.