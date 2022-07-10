Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке: «Разгром «Спартака» – еще одно подтверждение, что зенитовцы сильнейшие в России»

Теги Спартак Зенит СКА премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг назвал «Зенит» сильнейшей командой в России.

Петербуржская команда обыграла «Спартак» (4:0) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Поздравляю «Зенит» с победой в Суперкубке России. Разгром «Спартака» – еще одно подтверждение, что зенитовцы сейчас сильнейшие в стране.

Принципиальный соперник, великолепная атмосфера, аншлаг на «Газпром Арене», красивые голы – это был отличный вечер!

Удачи сине-бело-голубым в наступающем сезоне – вперед ко второй звезде!» – написал главный тренер и вице-президент СКА.

«Зенит» победил «Спартак» на классе, но не наиграл на 4:0 (признал даже Семак). Сантос – лучший игрок

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