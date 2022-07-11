Переговоры Ничушкина и «Колорадо» идут в позитивном ключе. О новом контракте могут объявить до 13 июля

приближается к подписанию нового контракта с .

Переговоры российского нападающего и клуба идут в позитивном ключе.

Существует хороший шанс, что о подписании соглашения объявят до 13 июля, когда откроется рынок свободных агентов.

В минувшем сезоне россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эвеланш».

В регулярном чемпионате он провел 62 матча и переписал личные рекорды за сезон по голам (25), передачам (27) и очкам (52). В 20 матчах победного плей-офф набрал 15 (9+6) очков, в том числе 6 (4+2) баллов в 6 играх финальной серии с «Тампой».